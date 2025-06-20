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Alaca’da Otomobil Yaya Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA YARALANMA

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda yolun karşısına geçerken bir kişi otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çorum Caddesi’nde, Selin Şahin Ortaokulu önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, B.G.’nin kullandığı 06 N 9216 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Z.A.A.A. isimli şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.A.A.A. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralıya burada ilk yardım yapıldıktan sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme işlemleri başlatıldı.

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