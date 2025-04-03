Alaca’da Silahlı Yaralama: 2 Kişi Tutuklandı

İKİ ŞAHIS YARALANDI

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen bir olayda, silahla yaralanan iki kişi darp edildi. Polis ekipleri, bu olaya karışan iki şüpheliyi yakaladı. Olay, 30 Mart tarihinde Çorum Caddesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Bilgiler doğrultusunda, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı bir kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı.

SAĞlık EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu tespit edilen Yusuf A. ve Yakup A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

ADALET HUZURUNDA YARGILANDILAR

Gözaltına alınan zanlılar, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkarılan Yusuf A. ve Yakup A. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.