Alaca’da Tarihi Mezar Taşı Bulundu

KEPÇE OPERATÖRÜ TARAFINDAN BULUNAN TARİHİ MEZAR TAŞI

Çorum’un Alaca ilçesindeki Akören köyünde, bir kepçe operatörünün kanal çalışması sırasında tarihi bir mezar taşına rastladığı öğrenildi. Operatör, yaptığı çalışma esnasında, yüzeyin yaklaşık bir metre altında bir kütle ile karşılaştı. Başlangıçta bu kütleyi, bir kaya parçası olarak değerlendiren operatör, toprağı kazdıktan sonra üzerine haç ve yazılar bulunduğunu fark etti.

JANDARMA VE MÜZE GÖREVLİLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren operatör, gelen ihbar üzerine köye jandarma ve müze görevlilerinin yönlendirilmesini sağladı. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk inceleme sonuçlarına göre kütlenin bir mezar taşı olduğunu ve tarihi bir değer taşıdığını bildirdi. Bu gelişmeler üzerine mezar taşı, müze görevlilerince koruma altına alındı.