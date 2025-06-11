Alaca’da Trafik ve GBT Kontrolü Yapıldı

HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN ŞOK UYGULAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde, polis ekipleri huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bir şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 150 birey üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

DENETİM VE CEZALAR

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Yozgat Caddesi üzerinde hem asayiş hem de trafik denetimi yaptı. Denetimler sırasında 70 araç sürücüsünün alkol ve evrak kontrolü yapıldı. Bu denetimler sonucunda bazı sürücülere farklı ihlallerden ötürü toplamda 52 bin 750 TL para cezası kesildi.

DEVAM EDEN UYGULAMALAR

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini duyurdu.