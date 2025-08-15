Alaca’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ile bağlantılı bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Alaca Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan detaylı incelemeler sonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi. Yapılan yargılama sürecinde şüphelilerden biri tutuklandıken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.