Alaca’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ile bağlantılı bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Alaca Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan detaylı incelemeler sonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi. Yapılan yargılama sürecinde şüphelilerden biri tutuklandıken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe, Göztepe’ye Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Taraftarlar, havaalanında oyunculara destek vermeyi ihmal etmedi. Maç yarın akşam yapılacak.
Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Antalya'da orman yangını ihbarıyla hareket eden arazöz devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye yetiştirildi. Yaralıların sağlık durumu stabil.

