Alaca’da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Çorum’un Alaca ilçesinde yapılan bir operasyonda uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.O.T. isimli şahsı takibe aldı.

Teknik ve Fiziki Takip Sonucu Gözaltına Alındı

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada E.O.T.’ye ait evde toplam 36,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edildi.

Adli Süreç Tamamlandı

Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan şüpheli, uyuşturucu ile ilgili olayların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür operasyonlar, bölgede uyuşturucu ticaretinin engellenmesine katkı sunuyor.