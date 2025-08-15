Haberler

Alaca’da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASIYLA TUTUKLAMA

Çorum’un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.A. isimli şüpheli, tutuklandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.E.A.’yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip süreci sonrasında yapılan operasyonda, Y.E.A. gözaltına alındı.

ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliye ait adreste gerçekleştirilen arama sırasında 15,8 gram uyuşturucu madde bulundu. Y.E.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

