Alaca’da Yangın Eğitimi Verildi

EĞİTİMİN KAPSAMI

Çorum’un Alaca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü için AFAD tarafından yangın eğitimi düzenlendi. Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın konularında bilgi verip, farkındalık oluşturan eğitimler gerçekleştirdi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitim süreci teorik bilgilendirme ile başladı. Bu eğitimlerin ardından, düzenlenen tatbikatta personeller yangın anında tahliye yöntemlerini ve yangın tüpü ile müdahale stratejilerini uygulamalı olarak öğrendi. Alaca’daki bu etkinlik, personelin acil durumlara hazırlığını artırmayı hedefliyor.