Alaca’da Yangın, Mezarlık Zarar Gördü

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Çorum’un Alaca ilçesinde, otluk arazide meydana gelen yangın çevreye yayılarak ciddi zararlara yol açtı. Yangında köy mezarlığı ve yaklaşık 1000 dekar alandaki ağaçlık bölge zarar gördü. Büyüksöğütözü köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, köy mezarlığı da dahil olmak üzere çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine hızlıca köye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Alaca Belediyesi ile Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yardımıyla yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangının etkileyen alan, dron ile havadan görüntülendi.

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

