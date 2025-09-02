Haberler

Alaca’da Yasa Dışı Sigara İmalatı Ele Geçirildi

Çorum’un Alaca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yasa dışı sigara üretimi yapılan bir adreste geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda on binlerce makaron ve çok sayıda tütün sarma makinesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Ekipler, Alaca ilçesinde yaşayan İ.A. isimli şahsın evini izlemeye aldı. Yapılan hazırlıklar sonrasında, şüphelinin ikametine yönelik bir operasyon düzenlendi. Evde gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 17 bin 100 adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 20 bin 600 adet boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet otomatik tütün dolum makinesi ve bunlarda kullanılan 1 adet kompresör ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay sonucunda gözaltına alınan İ.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Böylece, yasa dışı sigara üretiminin önlenmesi adına önemli adımlar atılmış oldu.

ÖNEMLİ

