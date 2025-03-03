Alaca’da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

YAŞLI KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE BULUNDU

Çorum’un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Penbe Yalçınkaya’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek amacıyla evine gitti. Eve girmek isteyen Yalçınkaya’nın akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.