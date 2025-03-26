Alaca’da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti Ziyareti

YAŞLI VATANDAŞLARA DESTEK ZİYARETLERİ

Çorum’un Alaca ilçesinde, yerel sağlık ekipleri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor ve onlarla sohbet ederek yaşam kalitelerini arttıracak konular hakkında bilgiler paylaşıyor. Alaca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Ulusal Yaşlılar Haftası nedeniyle, evde sağlık hizmeti alan yaşlılara yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor.

SAĞLIK DURUMU VE İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Ziyaretler kapsamında, sağlık ekipleri yaşlıların evine giderek hastaların sağlık durumlarını kontrol ediyor ve ihtiyaçlarını değerlendiriyor. Sağlık personeli, yaşlılarla birebir ilgilenerek yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgiler sunuyor. Alaca Devlet Hastanesi yetkilileri, bu ziyaretlerle ilgili olarak “Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak görevi” açıklamasında bulundu.