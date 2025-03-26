Haberler

Alaca’da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti Ziyareti

YAŞLI VATANDAŞLARA DESTEK ZİYARETLERİ

Çorum’un Alaca ilçesinde, yerel sağlık ekipleri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor ve onlarla sohbet ederek yaşam kalitelerini arttıracak konular hakkında bilgiler paylaşıyor. Alaca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Ulusal Yaşlılar Haftası nedeniyle, evde sağlık hizmeti alan yaşlılara yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor.

SAĞLIK DURUMU VE İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Ziyaretler kapsamında, sağlık ekipleri yaşlıların evine giderek hastaların sağlık durumlarını kontrol ediyor ve ihtiyaçlarını değerlendiriyor. Sağlık personeli, yaşlılarla birebir ilgilenerek yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bilgiler sunuyor. Alaca Devlet Hastanesi yetkilileri, bu ziyaretlerle ilgili olarak “Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak görevi” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te BAL Denetçisine Çifte Görev Tepkisi

Bilecik'te iki maça aynı anda denetçi ataması yapan İsmail Özdil'e tepkiler yükseldi; 1299 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Muhammet Okur durumu sorguladı.
Haberler

Sinop’ta Geleneksel İftar Buluşmasına Yoğun İlgi

Sinop'un Mertoğlu köyünde yapılan geleneksel iftar programına Vali Mustafa Özarslan ve yerel halk katıldı. Özarslan, Ramazan'ın kardeşlik ruhunu ve birlikteliğin değerini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.