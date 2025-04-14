Alaca’da Yem Makinesine Düşen Şahıs Öldü

YEM KARMA MAKİNESİNE DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Akça köyünde trajik bir olay gerçekleşti. Temizlemek istediği yem karma makinesinin içine düşen Ali Çetik (43) hayatını kaybetti. Olay, yem karma makinesinin çalışır durumdayken meydana geldi ve Çetik, dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

OLAY YERİNE KURUMLAR SEVK EDİLDİ

Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Gelişen olay üzerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Çetik’in yaşamını kaybettiğini tespit etti ve cansız bedenine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Çetik’in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.