Alaca’da Yol Kazasında Bir Kişi Yaralandı

KAZA ANI VE YARALANMA DURUMU

Çorum’un Alaca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı. Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ömer K. yönetimindeki 19 LK 169 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İpek C.’ye çarptı. Bu kaza neticesinde İpek C. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından İpek C. Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, yaşanan bu kaza ile ilgili detaylı incelemeler gerçekleştirmeye başladı. Olayın nedenine dair araştırmalar sürerken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.