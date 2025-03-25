Alaca’daki Kömürlük Yangını Söndürüldü

YANGININ GÖRÜLDÜĞÜ YER VE SEBEPLERİ

Çorum’un Alaca ilçesinde yer alan bir binanın bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri sayesinde söndürüldü. Olay, Yıldızhan Mahallesi Kalaba Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki binanın bahçe kısmındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLARIN İHBARI VE MÜDAHALE

Dumanların yükselmeye başladığını gören çevredekiler, durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.