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Alaca Gücü Spor Şampiyonluğu Kutladı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Çorum 1. Amatör Küme’de şampiyonluk elde eden Alaca Gücü Spor, bu başarıyı kutladı. Sezonun 14. haftasında Gülabibey Gençlik Spor’u 5-2 mağlup eden Alaca Gücü Spor, bu sonuçla şampiyonluğunu duyurdu. Kulüp Başkanı Kadir Bayat, teknik ekip ve futbolcularla beraber bir kafe de kutlama gerçekleştirdi.

Elde Edilen Başarının Anlamı

Bayat, kutlama sırasında yaptığı konuşmada, futbolcuları ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik etti. Başarının, takım ruhunun ve azimli çalışmanın bir yansıması olduğunu ifade eden Bayat, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. BAL ligine çıkmak için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Hedefimiz daha üst liglere çıkmak.” sözlerini kullandı.

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