Haberler

Alaca’mda Kaybolan Vedat Ceylan Bulundu

ALACAM İLÇESİNDE KAYBOLAN VATANDAŞ BULUNDU

Samsun’un Alaçam ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Ceylan, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Aile üyeleri kaybolması üzerine durumu yetkililere bildirdikten sonra, polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları hemen seferber oldu. Yürütülen yoğun arama faaliyetleri neticesinde Ceylan, bugün saat 16.00 sıralarında Acısu mevkisinde sağ olarak bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Haberler

Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.