Alaca’mda Kaybolan Vedat Ceylan Bulundu

ALACAM İLÇESİNDE KAYBOLAN VATANDAŞ BULUNDU

Samsun’un Alaçam ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Ceylan, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Aile üyeleri kaybolması üzerine durumu yetkililere bildirdikten sonra, polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları hemen seferber oldu. Yürütülen yoğun arama faaliyetleri neticesinde Ceylan, bugün saat 16.00 sıralarında Acısu mevkisinde sağ olarak bulundu.