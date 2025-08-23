Alaca’nın 55 Yaşındaki Hastası Aranıyor

İKİNCİ BİR GÜNDE HENÜZ BULUNAMADI

Samsun’un Alaçam ilçesinde dün kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan için her yerde arama çalışmaları sürüyor. Yaşadığı ilçede ailesiyle birlikte yaşayan Ceylan, sabah saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusu yaptı. Ceylan’ın bulunması için polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER

Vedat Ceylan, Yenicami Mahallesi’ndeki evinden çıktığı andan itibaren, en son Karşıyaka mevkisinde elinde kırmızı şişme mont ile görülmüş. Ailesi, Alzheimer hastalığı nedeniyle hafıza kaybı yaşayan Ceylan’ın yönünü kaybetme ihtimali olduğuna dikkat çekiyor. Aile, yaşlı adamın karşılaşabileceği tehlikeli durumlar için yetkililerden destek bekliyor.

DİKKAT ÇAĞRISI YAPILDI

Arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlardan da duyarlılık göstermeleri istendi. Ceylan’ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermeleri bekleniyor. aile, kaybolan Ceylan’ın bulunması için her türlü yardıma açık olduklarını belirtiyor.