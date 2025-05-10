Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti

ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

Konya’da meydana gelen alacak verecek kavgasında bir kişi, husumetlisini silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki İşgalaman Mahallesi Fetih Caddesi’nde yer alan bir iş yerinde gerçekleşti.

KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, H.Ş. ile A.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde H.Ş., yanında getirdiği tabancayla A.G.’yi kolundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Olay yerinden kaçan şüpheli H.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.