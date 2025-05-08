Alaçam’da “Bir Kural, Bir Ömür” Etkinlikleri

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Samsun’un Alaçam ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla vatandaşlara yönelik çeşitli bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekipleri, hafta boyunca sürücüler için bilgilendirme ve denetim çalışmaları gerçekleştiriyor.

BİLİNÇLİ SÜRÜCÜLÜK İÇİN UYARILAR YAPILDI

Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik bilincinin artırılması amacıyla uygulamalar yapılıyor. Emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyum, cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımı gibi konularda sürücüler uyarılıyor. Bafra Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktalarında sürücülerle birebir görüşmeler yapılarak, trafik kurallarının önemi vurgulanıyor. Ayrıca etkinliklerde bilgilendirici broşürler dağıtılarak, vatandaşlara güvenli sürüş davranışları hakkında bilgi veriliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Şehir merkezlerinde kurulan stantlarda çocuklara yönelik trafik eğitimi etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Okul çevreleri, yaya geçitleri ve yoğun kavşaklarda hem denetim hem de bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, Trafik Haftası boyunca yapılan bu çalışmaların, yıl boyunca devam edecek trafik güvenliği uygulamaları için önemli bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyor.