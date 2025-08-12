Alaçam’da Çilek Festivali Gerçekleşti

ÇİLEK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Samsun’un Alaçam ilçesinde “Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde 3. Dürtmen Yaylası Çilek Festivali yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, festivalde çiftçilere sundukları destekler hakkında konuşarak, “Bu sene çiftçiye çok miktarda destek verdik ama bugün burada ürünle beraber inşallah tatmin oluyoruz. Çiftçinin memnuniyetini görmek bizim için çok mutluluk verici bir duygu.” şeklinde açıklamada bulundu.

ÇİFTÇİLERİ DESTEKLİYORUZ

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ise, Alaçam çileğinin tadı ve aromasıyla bilinen bir hale geldiğini belirterek, “Bugün burada çilek festivali yapıyoruz ve hazırlığımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Alaçam’da çileğin marka haline gelmesi için biz de var gücümüzle çalışacağız.” ifadeleriyle destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

2025 yılında 6 ilçede 26’sı Alaçam’da olmak üzere toplam 58 üreticiye 70 dekar alan için 350 bin çilek fidesi desteği verildi. Ayrıca Alaçam’da üreticilerin çilek üretimini desteklemek amacıyla sulama sistemi ve malç naylonu hakkında da destek sağlandı. Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve bölgede yaşayan vatandaşlar da katılım gösterdi.