Alaçam’da Çilek Festivali Gerçekleşti

ÇİLEK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Samsun’un Alaçam ilçesinde “Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde 3. Dürtmen Yaylası Çilek Festivali gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan festivalde yaptığı konuşmada, üreticilere verilen destekleri dile getirerek, “Bu sene çiftçiye çok miktarda destek verdik ama bugün burada ürünle beraber inşallah tatmin oluyoruz. Çiftçinin memnuniyetini görmek bizim için çok mutluluk verici bir duygu.” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN EMEĞİYLE ÇİLEK MARKASI OLUŞUYOR

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, festivalde çiftçilerin gayreti ile Alaçam çileğinin lezzet ve aromasıyla tanınır hale geldiğini belirtti. Kayabaşı, destek veren herkese teşekkür ederek, “Bugün burada çilek festivali yapıyoruz ve hazırlığımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Alaçam’da çileğin marka haline gelmesi için biz de var gücümüzle çalışacağız.” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLERE DESTEK ARTACAK

2025’te 6 ilçede, 26’sı Alaçam’da olmak üzere toplam 58 üreticiye 70 dekar alan için 350 bin çilek fidesi desteği sağlanacak. Ayrıca, Alaçam’da üreticilere sulama sistemi ve malç naylonu desteği verilerek çilek üretimi destekleniyor. Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.