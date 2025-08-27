Alaçam’da Engelliler Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİK DETAYLARI

Samsun’un Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen Bafra Görme Engelliler Derneği’nin beşinci geleneksel piknik etkinliği, dernek üyeleri ve ailelerini bir araya getirdi. Geyik Koşan Mesire Alanı’nda yapılan etkinlikte katılımcılar oldukça eğlenceli ve keyifli bir gün yaşadı. Alaçam Belediyesi’nin sağladığı temizlik ve organizasyon desteğiyle, misafirlere çeşitli yiyecek, içecek ve semaverde çay ikramları sunuldu. Aynı zamanda mangal parti, canlı müzik ve birçok oyunla katılımcılar hoş vakit geçirdi.

ŞİİRLER VE TÜRKÜLER

Piknikte küçüklerin okuduğu şiirler ve görme engelli bireylerin söylediği türküler katılımcılardan büyük beğeni aldı. Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek, “Engelli arkadaşlarımızla, gönüllü dostlarımızla ve ailelerimizle çok güzel bir gün geçirdik. Bu tür etkinlikler, bir aile olduğumuzu ve sosyal bağlarımızı güçlendirdiğimizi gösteriyor.” şeklinde konuştu. Ergül, etkinliğe destek sağlayan Alaçam Belediyesi, araç desteği sunan Bafra Belediyesi, Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mehmet Akbulut ve tüm gönüllülere de teşekkür etti.

SOSYAL KATILIM HEDEFİ

Dernek, bu tür organizasyonlarla engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Düzenlenen etkinliğe Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) Başkanı Mehmet Akbulut, Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül ve çok sayıda dernek üyesi iştirak etti.