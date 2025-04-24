Haberler

Alaçam’da Eşiyle Tartışıp İntihar Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan eşini vurarak öldüren kişi intihar etti. Olay, Alaçam ilçesindeki Etyemez Mahallesi’nde meydana geldi.

İLK GÖRÜŞME VE TARTIŞMA

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Etyemez Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde çalışmaya başlayan eşi Pınar Altınel ile bir araya geldi. Lokantada yapılan görüşme sırasında, çift arasında belirsiz bir nedenle tartışma çıktı.

ŞİDDETE DÖNÜŞEN OLAY

Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Ardından, silahı kendisine çevirerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYIN SONRASI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri, lokantada detaylı bir çalışma yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı Pili Kullanımı Üzerine Panel Düzenlendi

Türk Algoloji Derneği ve OMÜ Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen panelde, ağrı pillerinin faydaları ve yanlış bilgiye düzeltme yapıldı. Uzmanlar, toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.
Haberler

Trabzonspor U19, Kupayı Kazanmak İstiyor

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde play-off aşamasını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Final hedefleyen tek Türk ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.