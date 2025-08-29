Haberler

Alaçam’da Motosiklet-Elek.Bisiklet Çarpıştı

İKİ ARAÇ ARASINDAKİ ÇARPIŞMA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, bir motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, İsmail T. (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosikletin, Etyemez Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A. (65) tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpışmasıyla meydana geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Çarpışmada yaralanan İsmail T. ve Okay A, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kazanın oluş şekli ve nedenleri üzerine araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Haberler

Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.