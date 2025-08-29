Alaçam’da Motosiklet-Elek.Bisiklet Çarpıştı

İKİ ARAÇ ARASINDAKİ ÇARPIŞMA

Samsun’un Alaçam ilçesinde, bir motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, İsmail T. (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosikletin, Etyemez Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A. (65) tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpışmasıyla meydana geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Çarpışmada yaralanan İsmail T. ve Okay A, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kazanın oluş şekli ve nedenleri üzerine araştırmalar devam ediyor.