Alaçam’da Ruhsatsız Tabanca Bulundu

SAMSUN’DA RUHŞATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir şahsın üzerinde ruhsatsız bir silah bulundu. Elde edilen bilgilere göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde havaya ateş açıldığına dair yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

DÜĞÜNDE YAPILAN ARAMA

Ekipler, Yakacık Mahallesi’ndeki düğün alanında gerçekleştirdikleri aramada 60 yaşındaki O.K’nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ile birlikte toplamda 35 fişek buldu. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.