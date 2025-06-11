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Alaçam’da Traktör Sürücüsü Yaralandı

KAZA OLAYI VE YARALANMA DURUMU

Samsun’un Alaçam ilçesinde, bir otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı. Olay, Samsun-Sinop karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinop yönünde ilerleyen Hüseyin K. kontrolündeki BC TK 5757 yabancı plakalı otomobil, yine aynı yönde ilerleyen Selahattin E.’nin kullandığı 55 FS 784 plakalı traktöre çarptı.

ÇARPMA VE SONUCU

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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