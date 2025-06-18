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Alaçam’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir bireyin üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, E.A. isimli 37 yaşındaki kişinin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramada toplamda 41, 63 gram sentetik uyuşturucu, 2,04 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap ile buna ilave olarak birden fazla bıçak bulundu. Şüpheli hakkında, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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