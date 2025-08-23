Haberler

Alaçam’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir tarlada meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Sancar Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine ilgili bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KISITLI ZAMANDA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda yaklaşık 15 dönüm tarım arazisi etkilendi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.