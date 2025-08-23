Alaçam’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir tarlada meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Sancar Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine ilgili bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KISITLI ZAMANDA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda yaklaşık 15 dönüm tarım arazisi etkilendi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor.