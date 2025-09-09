Alaçam’da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

YAŞLI KADININ HAREKETSİZ BULUNMASI

Samsun’un Alaçam ilçesinde, Alparslan Mahallesi İstiklal 2’inci Sokak’ta yaşayan 70 yaşındaki T.A, evinde tek başına bulundu. Kadının yakınları, Eve gittiklerinde yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını fark etti.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

T.A, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, yaşlı kadının kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.