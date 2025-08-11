Haberler

Alaçam’da Yaz Festivali Gerçekleşti

YAZ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen yaz festivali çerçevesinde şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı. Alaçam Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde Öykü Gürman, henüz çok sevilen şarkılarını dinleyicilere sundu. Vatandaşlar, konser boyunca etkinliğe yoğun ilgi gösterdi ve müzikseverler şarkılara coşkuyla eşlik etti.

BURÇE BOZKURT DA PERFORMANS SERGİLEDİ

Festival kapsamında şarkıcı Burçe Bozkurt da sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Konser öncesinde bir konuşma yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, halkın yoğun katılımlarına teşekkür etti. Özdemir, kültürel etkinliklerin ilçedeki devam edeceğini belirterek, “Sizlerin desteğiyle ilçemizi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

