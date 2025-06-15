Alaçamspor Bocce Şampiyon Oldu



GENÇLER BOCCE VOLO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURDULAR



ANKARA’da gerçekleştirilen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Kahramankazan ilçesinde 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Bocce Volo Şampiyonası’nda İsmail Köksel ve Görkem Duran’dan oluşan takım, genç erkekler volo kategorisinde birinci olarak şampiyonluk sevinci yaşadı.



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Dört gün süren yarışmanın sonunda elde edilen zaferle, Alaçamspor Bocce Takımı 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, takımın başarısını disiplinli çalışmalarına atfetti. Bozdemir, “Aylarca süren yoğun bir antrenman programıyla Gençler Türkiye Volo Şampiyonası’na hazırlandık. Sporcularım Volo Türkiye Şampiyonası’na çok iyi hazırlandı. Her gün 5 saat antrenman yaptık,” ifadelerini kullandı.







Gökhan Bozdemir, genç erkek kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde eden ve genç erkek çiftlerde Türkiye şampiyonu olan sporcuların milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandığını belirtti. Bozdemir, “21-25 Ekim tarihleri arasında Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek en büyük arzumuz olacak. İnşallah ülkemize altın madalya getirip, kürsüde milli marşımızı söylemek nasip olur,” diyerek teşekkürlerini iletti. Destek veren herkese, kendisi ve sporcuları adına teşekkür etti.