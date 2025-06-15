Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonu

ALACAMSPOR BOCCE TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Ankara’da gerçekleştirilen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye’nin en iyi takımı unvanını kazandı. Kahramankazan ilçesinde 12-15 Haziran tarihlerinde yapılan şampiyonada genç erkekler volo kategorisinde mücadele eden İsmail Köksel ve Görkem Duran, şampiyonluğu elde ederek dikkat çekti.

AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI’NA GİDECEKLER

Dört gün süren bu müsabakalar sonucunda zirveye çıkan Alaçamspor Bocce Takımı, 21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Takımın başarısının arkasında disiplinli bir çalışma olduğu vurgulanıyor. Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Gençler Türkiye Volo Şampiyonası’na hazırlandık. Sporcularım Volo Türkiye Şampiyonası’na çok iyi hazırlandı. Her gün 5 saat antrenman yaptık” açıklamasını yaptı.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAKLAR

Bozdemir, ayrıca genç erkek basamakta Türkiye üçüncülüğünü kazanan ve genç erkek çiftlerde Türkiye şampiyonu olan sporcularının milli takım seçimlerine katılma hakkı kazandığını belirtti. “21-25 Ekim tarihleri arasında Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek en büyük arzumuz. İnşallah ülkemize altın madalya getirip, kürsüde milli marşımızı söylemek nasip olur. Bize desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.