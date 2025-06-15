Alaçamspor Türkiye Şampiyonu Oldu!

ALAÇAMSPOR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Ankara Kahramankazan’da düzenlenen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda Alaçamspor, Türkiye şampiyonu olmayı başardı. 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve rekabetin üst düzeye çıktığı turnuvada, Alaçamspor Bocce Takımı’nın genç sporcularından oluşan İsmail Köksel ve Görkem Duran, büyük bir başarıya imza attı.

ANRENMAN PROGRAMININ BAŞARISI

Takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli bir rol oynayan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyonadan önce kapsamlı bir antrenman süreci uyguladıklarını ifade etti. Bozdemir, “Sporcularım her gün 5 saatlik yoğun bir antrenmanla hazırlandı. Genç Erkek Basamak kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, Genç Erkek Çiftlerde ise Türkiye Şampiyonluğu elde ettik. Bu başarılarımız sayesinde milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandık” diye konuştu.

AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Bozdemir ayrıca, 21-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. “En büyük arzumuz ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanarak milli marşımızı kürsüde söylemek. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim” dedi.