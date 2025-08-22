Alaçatı’da Genç Kadın Dans Ediyor

ALACATI’DA YENİ DANS FENOMENİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı’da kaydedilen görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Bir aracın içinden çekilen videoda, genç bir kadın yol ortasında dans ederken görüntülendi. Yanından geçen araçlara umursamadan dans etmeye devam eden kadın, müziğin ritmine kapılarak uzun süre bu eylemini sürdürdü.

SOCIAL MEDYA’DA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trafiğin yoğun olduğu bir anda kaydedilen bu görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Birçok kullanıcı genç kadının cesaretini ve özgüvenini takdir ederken, bazıları trafiği tehlikeye attığına dair eleştirilerde bulundu. Bu olay, Alaçatı’nın gündeminde yer edinirken, görüntüler binlerce kez paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı.