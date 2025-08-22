Haberler

Alaçatı’da Genç Kadın Dans Ediyor

ALACATI’DA YENİ DANS FENOMENİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı’da kaydedilen görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Bir aracın içinden çekilen videoda, genç bir kadın yol ortasında dans ederken görüntülendi. Yanından geçen araçlara umursamadan dans etmeye devam eden kadın, müziğin ritmine kapılarak uzun süre bu eylemini sürdürdü.

SOCIAL MEDYA’DA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Trafiğin yoğun olduğu bir anda kaydedilen bu görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Birçok kullanıcı genç kadının cesaretini ve özgüvenini takdir ederken, bazıları trafiği tehlikeye attığına dair eleştirilerde bulundu. Bu olay, Alaçatı’nın gündeminde yer edinirken, görüntüler binlerce kez paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.