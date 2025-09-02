Alaçatı’da Polis Memuru Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA VE HAYAT KAYBI

İzmir’in Çeşme ilçesinde görevli Polis Memuru Ahmet Busanç, Güzelbahçe ilçesinde özel aracıyla geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saat 23.55 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kontrol altında devriye görevinde olan Busanç, bir ay önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek komiserinden izin aldı. Kendi aracı olduğunu ve bu araçla gitmek istediğini iletmesinin ardından görev alanından ayrıldı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Busanç, izin alarak çıktığı bu yolda, maalesef Güzelbahçe ilçesinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu trajik olay, hem ailesi hem de meslektaşları tarafından derin bir üzüntü ile karşılandı.