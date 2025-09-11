Haberler

Alaçatı’da Uluslararası Türkiye Treffen Başladı

ALAÇATI’DA BÜYÜK BULUŞMA

Alaçatı Turizm Derneği, Goldwing European Federation (GWEF) ve Goldwing Club Türkiye (GWCTR) iş birliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Türkiye Treffen, İzmir’in popüler turizm merkezi Çeşme-Alaçatı’da başladı. 30’dan fazla ülkeden yüzlerce Goldwing sürücüsünü ağırlayan bu etkinlik, Honda Goldwing’in 50. yıl dönümüyle de özel bir anlam kazanıyor. Farklı coğrafyalardan gelen katılımcılar, dostluk ve paylaşım ruhuyla dört gün boyunca Çeşme’nin benzersiz atmosferinde buluşuyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

Programda; özel sürüş rotaları, tekne turları, kültürel geziler, konserler, ödül törenleri ve ışık gösterileri gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor. 11 Eylül akşamında gerçekleşecek “Işık Sürüşü”, katılımcıların motosikletleriyle Alaçatı sokaklarını ışıl ışıl bir korteje dönüştürecek. 13 Eylül’deki “Ülkeler Geçişi Sürüşü” ise farklı ülkelerden gelen Goldwing sürücülerini bayraklarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda gurur dolu bir şekilde bir araya getirecek.

DOSTLUK VE DAYANIŞMA SIMGESİ

Organizatörler, bu buluşmanın yalnızca bir motosiklet etkinliği olmadığını, aynı zamanda dostluğun, barışın ve uluslararası dayanışmanın güçlü bir simgesi olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Türkiye Treffen, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek ve etkinlik, Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.