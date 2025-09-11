Alaçatı’da Uluslararası Türkiye Treffen Başladı

ALAÇATI’DA BÜYÜK BULUŞMA

Alaçatı Turizm Derneği, Goldwing European Federation (GWEF) ve Goldwing Club Türkiye (GWCTR) iş birliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Türkiye Treffen, İzmir’in popüler turizm merkezi Çeşme-Alaçatı’da başladı. 30’dan fazla ülkeden yüzlerce Goldwing sürücüsünü ağırlayan bu etkinlik, Honda Goldwing’in 50. yıl dönümüyle de özel bir anlam kazanıyor. Farklı coğrafyalardan gelen katılımcılar, dostluk ve paylaşım ruhuyla dört gün boyunca Çeşme’nin benzersiz atmosferinde buluşuyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

Programda; özel sürüş rotaları, tekne turları, kültürel geziler, konserler, ödül törenleri ve ışık gösterileri gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor. 11 Eylül akşamında gerçekleşecek “Işık Sürüşü”, katılımcıların motosikletleriyle Alaçatı sokaklarını ışıl ışıl bir korteje dönüştürecek. 13 Eylül’deki “Ülkeler Geçişi Sürüşü” ise farklı ülkelerden gelen Goldwing sürücülerini bayraklarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda gurur dolu bir şekilde bir araya getirecek.

DOSTLUK VE DAYANIŞMA SIMGESİ

Organizatörler, bu buluşmanın yalnızca bir motosiklet etkinliği olmadığını, aynı zamanda dostluğun, barışın ve uluslararası dayanışmanın güçlü bir simgesi olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Türkiye Treffen, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek ve etkinlik, Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle sona erecek.