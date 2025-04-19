Alaçatı Ot Festivali Renkli Görüntülerle Devam Etti

Alaçatı Ot Festivali İkinci Günde Renkli Anlar Yaşatıyor

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali, ikinci gününde kortej yürüyüşü, gastronomi etkinlikleri, çeşitli atölyeler ve konserlerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor. Kortej yürüyüşü, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Çeşme’nin sevilen turizm merkezi İzmir’de düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, ilk günkü heyecanı ikinci günde de sürdürüyor. Festival sabah saatlerinde Alaçatı Çamlık Yol’dan başlayan kortej yürüyüşü ile start aldı.

Kortej Yürüyüşünde Görsel Şölen

Yöresel otlar, çiçeklerle süslenmiş klasik arabalar, motosikletler, traktörler ve bisiklet konvoylarıyla gerçekleşen yürüyüş, adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Bu yıl “kaya koruğu” temasıyla düzenleniyor. Ekşi aromasıyla tanınan bu özel ot, Türkiye ve dünya çapında tanınmış şeflerin müthiş tarifleriyle sunuluyor.

Müzik ve Sanat Dolu İkinci Gün

Festival, sadece otlara ve tariflere değil, aynı zamanda sanat ve müziğe de ev sahipliği yapıyor. İkinci günün akşamında sahne alan Zeynep Bastık, Alaçatı sokaklarını müziğiyle coşturdu. Ayrıca, 19 Nisan Cumartesi günü Sertab Erener’in performanslarıyla festivale renk katması bekleniyor.