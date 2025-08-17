Alaçatı Spor, U14 ve U16 İle Katılıyor

Alaçatı Spor’un Tarihinde Bir İlk

Alaçatı spor, tarihinde bir ilke imza atarak U14 ve U16 takımlarıyla basketbol liglerine katılmaya başladı. Kulüp yöneticileri, bu adımı, uzun zamandır hayalini kurdukları bir projenin hayata geçişi olarak değerlendirdi. Genç sporcular, Alaçatı formasını giyerek basketbol sahasında mücadele edecek, ayrıca takım ruhu, disiplin ve dayanışma gibi önemli değerleri kazanacak.

Genç Sporcular Geleceğin Temsilcileri

Alaçatı spor Kulübü yöneticileri, “Bu çocuklar sadece basketbol oynamayacak, aynı zamanda geleceğe atılmış en büyük adımlarımızdan birini temsil edecek. Onlar sahada ter dökerken biz de tribünde onların arkasında olacağız” açıklaması yaptı. Bu açıklama, genç sporcuların sadece fiziksel performanslarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekleyecek bir ortamda bulunduklarını gösteriyor.

Kültürel Bir Dönüşüm Süreci

Kulüp yöneticileri, basketboldaki bu yeni başlangıcın sadece spor alanındaki bir faaliyet değil, aynı zamanda Alaçatı’nın dinamik yapısını yansıtan bir kültürel adım olduğunu vurguladı. “Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bu yolculuk daha yeni başlıyor, daha nicelerine hazır olun” ifadeleriyle, genç sporcuların katılımı ile birlikte Alaçatı’nın basketbol sahasındaki benzersiz bir kimliğe bürüneceği mesajını verdi.