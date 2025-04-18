Alacayır’da Fırtına Hasar Tespit Edildi

FIRTINA SONUCU MEYDANA GELEN HASAR GÖRÜLDÜ

VAN’ın Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve ona bağlı 5 mezrada, 9 Nisan’da yaşanan fırtına ciddi zararlar verdi. Bu fırtınada 50’den fazla evin çatısı uçtu, ayrıca 100’ün üzerinde ceviz ve meyve ağacının devrildiği kaydedildi. Fırtına özellikle Alacayır Mahallesi ile birlikte Kavaklı, Baltacı, Tellikaya, Çermik, Aşağı ve Yukarı Küme Evleri mezralarında etkisini gösterdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Çatak ilçesindeki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. 300 hanelik ve 1200 nüfuslu Alacayır Mahallesi ile 5 mezrada, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Bu süreçte, 50’den fazla evin çatısının uçtuğu ve 100’den fazla ceviz ile meyve ağacının devrildiği tespit edildi.

MAHALLE MUHTARINDAN BEKLENTİLER

Alacayır Mahalle Muhtarı Erdaş Mantas, mahallede ve bağlı mezralarda büyük hasarın meydana geldiğini ifade etti. “Mahallemiz ve bağlı mezraların toplam 1200 nüfusu var. Buranın cevizi meşhurdur. Fırtına nedeniyle 100’den fazla ceviz ve meyve ağaçları devrildi, 50’den fazla evin çatısı uçtu. Ekipler buraya gelip hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerin mağdur olan ailelere destek olmalarını bekliyoruz” dedi.