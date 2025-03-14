Aladağ’da Yanma Vakası: Baba Şikayetçi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 11 Mart’ta Boztahta Mahallesi’nde yer alan Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda korkunç bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Emine Derya Güner, okulda ısındığı odun sobasında montunun alev alması sonucu yanıklara maruz kaldı. Olayın ardından babası İbrahim Güner, kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

EĞİTİM KURUMU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Derya, okul görevlisine yardımcı olduğu sırada ellerini ısıtmak için sobanın yanına gitmesiyle yaşanan olayda, montunun alev alması sonucu paniğe kapılarak dışarı kaçtı. Okul personeli, burnunda bulunan montla Derya’nın alevlerini söndürme çabası sarf etti. Olayın üstüne hızla sağlık ekipleri okula gönderildi ve Derya, ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DAHA FAZLA YANIK TEDAVİSİ GEREKİYOR

Derya’nın vücudunun yüzde 40’ında 3’üncü derece yanıklar tespit edilirken, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari bir inceleme başlattı. Baba İbrahim Güner hastanedeyken İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Doktorlar 4 haftanın kritik olduğunu söylüyor” dedi.

KIZININ DURUMUDAN ENDİŞE DUYUYOR

Kızının psikolojik durumunun da olumsuz etkilendiğini paylaşan Güner, “Kızım halen okula ne zaman gideceğini, kardeşiyle ne zaman oynayacağını soruyor. Yangınla ilgili bir şeyler sorduğunda kötü hissediyor.” dedi. Güner, gereken bir konu olarak olayın araştırılmasını isteyerek, “Şikayetçi olacağım. Suçlular cezasını çeksin” ifadelerini kullandı.