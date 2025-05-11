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Aladağ İlçe M.E. Müdürü Ziyaretlerde Bulundu

ANNELER GÜNÜ’NDE ZİYARETLER

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla önemli ziyaretlerde bulundu. Yılancıoğlu, gazi annesi Ballı Duran ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın annesi Fadime Yılmaz’ı ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.

ÖĞRENCİLER VE ŞUBE MÜDÜRLERİ EŞLİK ETTİ

Bu anlamlı ziyaret sırasında Yılancıoğlu’na şube müdürleri ve öğrenciler eşlik etti. Yılancıoğlu, Duran ve Yılmaz’a Anneler Günü’nü kutlarken, ziyaret kapsamında annelere çiçek vererek duygusal anlar yaşattı.

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