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Alaettin Sokak’ta Çalışmalar Başladı

ANKARA’DA TARİHİ SOKAKTA YENİ DÜZENLEMELER

Ankara’nın Beypazarı ilçesi, tarihi ilçelerin özelliklerini yansıtan Alaettin Sokak’ta çevre, peyzaj ve zemin düzenleme çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, bu çalışmaların ilçenin mimari kimliğine uygun biçimde gerçekleştirileceğini vurguladı. “Sokakta tarihi dokuya sadık kalınacak. Peyzaj düzenlemeleriyle halkın dinlenebileceği alanlar oluşturulacak.” ifadesini kullandı.

ESKİ YAPILAR ÖNE ÇIKARILACAK

Alaettin Sokak, Demirciler Sokağı’ndan başlayarak Çınar ve Yenice sokaklara kadar uzanan kısmında dikkat çeken projeyle çevredeki tarihi konak ve yapılar öne çıkarılacak. Kasap, projede Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını ve ilçedeki diğer bazı sokaklarda da benzer düzenlemelere gidileceğini sözlerine ekledi.

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