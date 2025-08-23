Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 Berabere Kaldı

MAÇIN TEMPOSU VE HIRSI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK’nın Teknik Sorumlusu Mete Işık, karşılaşmanın yüksek tempoda ve centilmence geçtiğini belirtti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, “Maça çok iyi, hırslı ve tempolu başladık ama şanssızlıklar üst üste geldi. 3. dakikada elektrikler kesildi ve tempomuz düştü. Bir anda oyunda konsantre düştü, hakem kararları bizi olumsuz etkiledi. Penaltı verdi sonra vazgeçti, her şeye rağmen maç 0-0 bitti. Yenmeyi çok istiyorduk ama zevkli ve çekişmeli maç oldu. Son dakikalarda maçı verebilirdik, Vanspor lige yeni çıkmasına rağmen gayet kaliteli güzel bir takım kurmuş.” dedi.

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise iki takımı da gösterdikleri mücadele için tebrik etti. karşılaşmanın ilk yarısında rakibin biraz daha üstün olduğunu ifade eden Kutlu, “Yüzde 51’e yüzde 49 gibi bir üstünlükleri vardı ama tehlikeli bir pozisyonları yoktu. Pozisyon yemeden ilk yarıyı bitirdik ama maçın ikinci yarısı tamamen oyun lehimize döndü. Gerçekten oyuncularımız müthiş mücadele sergiledi.” diye konuştu. Özellikle son 10 dakikada net pozisyonlara girme fırsatları olduğunu ifade eden Kutlu, “Beraberlik kötü değil ama sevindirici de değil. 3 maçta 7 puan ve Iğdır deplasmanında, Iğdır gibi güçlü bir takım karşısında 1 puan bizim için iyi gözüküyor.” şeklinde değerlendirdi.