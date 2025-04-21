Alagöz Holding Iğdır FK 4-0 galip

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK’nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, “Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız.” sözleriyle hedeflerini net bir şekilde belirtti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımın başına geldiği günden beri 13 maç geçtiğini aktaran Çavuş, bu süreçte Kocaelispor’dan daha fazla puan toplayan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirtti.

HEDEF PLAY-OFF HATTI

Çağdaş Çavuş, “Bununla beraber aslında sadece bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var. Aynı zamanda saha içerisindeki gösterdikleri fiziksel kalite çok değerli ve çok anlamlı.” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin play-off hattı olduğunu vurgulayan Çavuş, “Oyuncu grubuma da söyledim, aslında bizim için lig şimdi başlıyor. Çok güzel bir konuma geldik şu anda.” diye ekledi. Çavuş, “Bundan önce söylemiştim, biz hedefe tek maç olarak gidiyoruz. Bunun toplamında da mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz.” dedi.

MAÇIN ANALİZİ

Sakaryaspor’un 45 puana sahip olduğunu ve rakiplerinin maç sonuçlarına bağlı olarak buradan puan almak isteyen bir ekip olduğunu dile getiren Çavuş, “Biz maçın gerçekten başından sonuna kadar çok üstün bir oyun sergiledik. Ön alan baskısını, topu kaybettiğimiz yerde gösterdiğimiz reaksiyonlar, ikinci toplardaki çok net müdahalelerimiz ve bunların bize çıkardığı ofansif güçler, bizi sahanın içerisinde çok kuvvetlendirdi.” değerlendirmesini yaptı. Oyun boyunca müthiş bir performans sergilendiklerini ve aldıkları skorun bunun açık bir göstergesi olduğunu aktaran Çavuş, “Oyuncu grubum kusursuz bir maç çıkardı bugün, hepsini tebrik ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Sakaryaspor CEPHESİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, “Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüz zaman ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz.” ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.