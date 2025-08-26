Alagöz Holding Iğdır FK Hazırlık Yapıyor

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDUR FK MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynayacağı Manisa FK karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda gerçekleştirilecek olan maç öncesinde, teknik direktör Çağdaş Çavuş’un liderliğinde antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlı takım, Iğdır FK Tesisleri’nde çift kale maç yaptı.

HAZIRLIKLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Iğdır FK, Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlık sürecine yarın da devam edecek. Bu karşılaşma, takımın ligdeki performansı açısından önem taşıyor.