Alagöz Holding Iğdır FK, Kocaelispor’u 4-0 Yendi

MAÇ DETAYLARI

Statta, Iğdır Şehir’de geride kalan Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçta, hakem Kadir Sağlam ile yardımcı hakemler Ramazan Ufuk Avdaş ve Harun Reşit Güngör görev yaptı.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Alagöz Holding Iğdır FK kadrosunda, Bahadır Han Güngördü kalede yer aldı. Defans hattında Alim Öztürk (Dk. 66 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 59 Semih Akyıldız), Bruno ve Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Ethemi) görev aldı. Orta sahada Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya, Conte ve Thuram (Dk. 59 Mert Çölgeçen) yer alırken, forvette Gökcan Kaya ve Avramovski (Dk. 76 Arda Çolak) mücadele etti.

Kocaelispor ise, Batuhan Ahmet Şen (Dk. 44 Ahmet Hasan Göcen), Vukovic (Dk. 66 Furkan Gedik), Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 44 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 80 Mikdat Çil), Onur Öztonga ve Mesut Can Tunalı ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada, goller Alagöz Holding Iğdır FK tarafından kaydedildi. Dk. 8’de Avramovski, Dk. 14’te Ahmet Emin Engin, Dk. 23’te Muammer Sarıkaya ve Dk. 36’da Thuram, Iğdır FK’ya 4-0’lık galibiyeti getiren golleri atan oyuncular oldu.

Trendyol 1. Lig’de etkileyici bir performans sergileyen Alagöz Holding Iğdır FK, bu zaferle birlikte rahat bir nefes aldı.