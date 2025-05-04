Alagöz Holding Iğdır FK, Kocaelispor’u yendi

GALİBİYETİ KUTLAYAN İSTATİSTİKLER

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Kocaelispor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, takımının ortaya koyduğu iyi oyunu vurguladı. Özellikle maçta uyguladıkları oyun planının başarılı bir biçimde sahaya yansıdığını belirten Çavuş, “Aslında burada önemli olan finale kaldığımız bir son hafta var. Burada da gidip Karagümrük’ü yenip sonrasında play-off’a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyor.” dedi.

Kocaelispor’UN ZOR DURUMU

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise takımının zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Iğdır FK’nın belirlediği hedefe ulaşabilmek için mücadele ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını kaydetti. “2 cezalımız, 2 sakatımız ve 2 de hastanede yatan arkadaşımız vardı. Dolayısıyla şöyle bir maça 6 eksikle geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık, yetmedi, kazanamadık.” açıklamasını yapan Taşdemir, son haftalarda gösterdikleri performansla ilgili üzgün olduğunu sözlerine ekledi. Takımının şampiyonluktan sonraki döneminde yaşadığı zorluklara dikkat çeken Taşdemir, “Camiamıza, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu son 2 haftada 8 gol yedik, bize hiç yakışmadı. Iğdır’ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.