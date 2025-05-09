Alagöz Holding Iğdır Fk, Maç İçin Hazır

İĞDİR FK’NIN SON MAÇ HAZIRLIKLARI Tamamlandı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlıyor. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri’nde antrenman gerçekleştiriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması ve taktiksel antrenman yapıyor. Bu yoğun hazırlıkların ardından takım, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak karşılaşmaya çıkmak için hazır hale geliyor.