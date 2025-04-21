Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor’u 4-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Statta gerçekleşen Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor’u konuk etti. Hakemlik görevini Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz ve Onur Güler üstlendi. Alagöz Holding Iğdır FK’nın kramponlarında Bahadır Han Güngördü kalede yer aldı. Takım kadrosunda Alim Öztürk, Eysseric ve Bruno gibi isimler de bulunuyordu. Bruno’nun yerine 80.dakikada Thuram, Regattin’in yerine 90.dakikada Arda Çolak ve Ahmet Emin Engin’in yerine 76.dakikada Aly Malle sahaya girdi. Ayrıca, Muammer Sarıkaya’nın yerini 76.dakikada Mert Çölgeçen, Avramovski’nin yerini 90.dakikada Semih Akyıldız aldı.

SKOR VE OLAYLAR

Sakaryaspor ise Szumski’nin kalesini korurken, takımda Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun ile Kabov gibi oyuncular da sahada bulundu. Kabov, 46.dakikada Oğuzhan Çapar ile değişti. Maçta goller sırasıyla şöyle gerçekleşti: Dk. 3’te Kahraman Demirtaş kendi kalesine gol atarak Iğdır FK’yı öne geçirdi, Dk. 28’de Muammer Sarıkaya, Dk. 61’de Alim Öztürk ve Dk. 89’da Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK) sahada gol atan isimler oldu.

DİSİPLİN KURALLARI

Karşılaşmada kırmızı kart, Dk. 45+4’te Serkan Yavuz’a gösterildi. Sarı kartlar ise Dk. 29’da Burak Altıparmak, Dk. 75’te Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor), Dk. 45’te Muammer Sarıkaya, Dk. 59’da Ahmet Emin Engin ve Dk. 65’te Conte (Alagöz Holding Iğdır FK) için kullanıldı. Iğdır FK, Sakaryaspor’u 4-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.